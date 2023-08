📷 Thomas Meunier réalise le rêve de beaucoup de blagueurs

Thomas Meunier, ancien joueur du PSG et actuellement encore sous contrat à Dortmund, ne manque jamais une belle occasion de rire de certaines situations. Alors quand le Diable Rouge a croisé Igor Tudor, il ne s'est pas fait prier pour prendre une photo.

Pour ceux qui ne verraient pas la relation entre les deux, il faut retomber un peu en enfance. Meunier, Tudor.... ton moulin va trop vite. Maintenant, vous allez l'avoir en tête toute la soirée.

La comptine enfin illustrée. Thanks for the pic. ūüėĀ pic.twitter.com/BfsWPHjW36