🎥 L'énorme raté de Loïs Openda, quelques minutes après son premier but en Bundesliga

Loïs Openda a connu une après-midi contrastée avec Leipzig. D'abord buteur, il a ensuite manqué une occasion toute faite pour égaliser.

La Bundesliga est de retour, et avec elle, ses matchs débridés. A l'image du 4-4 entre Augsbourg et Monchengladbach, ce Bayern Leverkusen - Leipzig avait tout pour déboucher sur un partage spectaculaire. Pourtant, on a un instant cru à un cavalier seul du Bayer. Après 35 minutes de jeu, l'équipe de Xabi Alonso menait 2-0, avec notamment un assist de Victor Boniface sur l'ouverture du score.

Dani Olmo a réduit le score avant le repos, avant que Florian Wirtz ne redonne deux buts d'avance à Leverkusen peu après l'heure de jeu. Moment choisi par Loïs Openda pour à nouveau redonner espoir à Leipzig en faisant passer le score à 3-2 d'un but de la tête, son tout premier en Bundesliga.

Mais à peine trois minutes plus tard, le Diable Rouge manquait une énorme occasion, en contrôlant mal un ballon remis de manière surprenante par le défenseur et en tirant sur le poteau en se retournant. Un raté qui coûte cher puisqu'Openda a été sorti par son entraîneur dans la foulée et que Leipzig s'incline finalement 3-2.