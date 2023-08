Un joueur du Club de Bruges n'est pas heureux et pense à un départ

Moment fort du podcast 90 Minutes. Filip Joos demande à Denis Odoi s'il jouera encore au Club de Bruges en septembre. Il est clair qu'il ne peut pas le garantir.

"Je ne peux pas le dire", explique Odoi, "mon rôle n'est pas celui que je voudrais. À l'entraînement, je sens que je suis encore en forme. Je continue à me battre pour cela. Mes amis me demandent souvent ce qui me préoccupe parce que je suis dans un club de haut niveau. J'appelle cela un 'état d'esprit moyen'".

Odoi a encore un contrat d'une saison avec le Club. Lors des quatre premiers matches de cette nouvelle saison, il n'a joué que 24 minutes. Ce n'est pas l'idéal pour Odoi, qui a maintenant 35 ans et qui veut encore montrer qu'il a le niveau.