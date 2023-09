OHL enfonce un peu plus le KVK d'Edward Still

OHL se donne un peu d'air dans le bas de tableau. Courtrai n'y arrive toujours pas.

Un duel de mal classés pour lancer la sixième journée de championnat en Pro League. OHL, 13e, accueillait la lanterne rouge, Courtrai.

Et les Louvanistes ont déroulé, même s'ils ont dû attendre la fin de la première période pour ouvrir le score, via Federico Ricca. Après le repos, Joël Shingtienne et Youssef Maziz ont entériné en six minutes le sort de cette rencontre.

OHL décroche sa première victoire de la saison (3-0) et en profite pour monter à la 12e place, avec cinq points. Courtrai reste coincé à la dernière place avec un maigre bilan d'1 point sur 18...