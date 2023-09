Cet ancien Diable Rouge explique son surprenant choix de carrière

Après un passage assez compliqué à l'Antwerp, Birger Verstraete (29 ans) a décidé de quitter le championnat belge et de rejoindre l'Aris Salonique.

Un choix de carrière assez surprenant pour un joueur qui, à l'époque, avait honoré une sélection chez les Diables Rouges lorsqu'il jouait à La Gantoise. C'était le 7 septembre 2018, lors d'un match amical face à l'Ecosse.

Mais depuis, Verstraete n'est plus parvenu à frapper à nouveau à la porte de l'équipe nationale. Le milieu de terrain a vu ses prestations décliner à l'Anwterp. La saison dernière, il avait été prêté à Malines.

Dans une publication Instagram, il a expliqué son choix de rejoindre le championnat grec. Il a également fait ses adieux à l'Antwerp. "Après une période de 3,5 ans, le temps est venu de dire au revoir au club et à la ville. Dès le premier jour, lorsque je suis arrivé au Bosuil, j'ai eu un sentiment chaleureux et j'ai trouvé un club auquel je pouvais m'identifier à l'ADN. Maintenant, il est temps de franchir une nouvelle étape dans ma carrière. Je souhaite au club le meilleur pour cette saison et pour la Ligue des Champions."