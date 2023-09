Les notes des Diablotins, victorieux mais peu séduisants face au Kazakhstan

La Belgique U21 a démarré sa campagne qualificative par une victoire étriquée, 1-0 ce lundi soir face au Kazakhstan. Voici les notes des Diablotins.

Vandevoordt (6) : N'a pas beaucoup eu de travail ce lundi soir, mais il l'aura bien fait.

De winter (4,5) : S'est rendu coupable d'une perte de balle dangereuse en première période. Il a souvent été pris de vitesse, et n'a pas apporté assez à la relance.

Keita (6) : Bien qu'assez irrégulier dans ce match, le joueur de l'Antwerp aura montré de belles bribes de son talent. A l'image de sa superbe action individuelle. Quelques pertes de balle dangereuses à noter. Il a porté le brassard de capitaine en fin de match.

Spileers (6) : Pour sa première avec les U21, le jeune défenseur de 18 ans aura livré une prestation correcte et sérieuse

Van Der Brempt (5) : Aura essayé d'apporter offensivement. Peut mieux faire défensivement. Il se fait complètement rouler dans la farine sur une action en seconde mi-temps, qui aura pu amener un but du Kazakhstan.

Vranckx (6,5) : Il a une nouvelle fois bien joué son rôle de plaque tournante, provoquant plusieurs fautes et étant précieux à la récupération. Pas en réussite sur les phases arrêtées. Remplacé par Matazo (6,5), qui aura pas mal apporté en seulement 20 minutes.

Vermeeren (6) : Pour son premier match avec les Diablotins, la pépite de l'Antwerp a proposé quelques choses intéressantes. Il demandait souvent le ballon et se démarque bien afin de trouver des solutions ou pour combiner. C'est lui qui fait l'assist sur le but d'Olaigbe.

Sardella (5,5) : prestation sérieuse, mais dont on peut attendre plus, surtout au niveau de l'apport offensif sur son flanc.

Fofana (6) : Pour sa première, le jeune ailier de La Gantoise a été très remuant, montrant beaucoup d’envie. Son bagage technique et son talent sont évidents. Il a néanmoins été imprécis en première mi-temps, puis plus Effacé en deuxième. Remplacé à la 70e par Olaigbe (7), qui a apporté un vrai plus et a marqué un très joli but, scellant une victoire qui semblait tout sauf évidente.

Vermant (6) : Lui aussi disputait sa première chez les Diablotins. Il a eu peu de ballons à exploiter, mais a tout même tenté. Rate une grosse occasion en début de match. Remplacé par Stroeykens (non noté) à la 80e.

Oyen (4,5) : Totalement invisible en première mi-temps. La plupart de ses actions ont échoué. Il s'est montré un peu plus présent en 2e mi-temps, apportant enfin le danger. Remplacé par Stassin (non noté) à la 80e.