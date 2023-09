"Traiter un arbitre de looser est-il un meilleur exemple ?"

"Dimitri De Condé et Jan Vertonghen se sont pris le bec lors du choc entre Genk et Anderlecht. Peter Vandenbempt a évoqué la situation dans sa chronique pour Het Nieuwsblad.

De Condé a été clair au sujet de Vertonghen. "Une honte pour le football belge', c'est ainsi que les responsables du Genk, qui l'ont traité de cette manière, l'ont qualifié. Et un mauvais exemple pour les jeunes footballeurs. Vous pouvez bien sûr juger par vous-même si un Directeur Sportif, qui traite en outre l'arbitre de "loser", est un meilleur exemple", commence le journaliste néerlandophone.

Ensuite, le KRC Genk a publié un communiqué qui a suscité beaucoup de critiques. "Selon le communiqué malheureux du club, c'est uniquement parce que 'Dimitri défend à cent pour cent son club et ses joueurs en tout temps".

Vandenbempt fait une comparaison avec les propres joueurs du KRC Genk. "L'arbitre avait en fin de compte réalisé une prestation en deçà de ses capacités, c'est ce que le club avait constaté. Est-ce que les joueurs de Genk sont également sermonnés de la même manière par leur patron après une mauvaise performance ?"

Vertonghen a atteint sa 150e sélection avec les Diables Rouges et Vandenbempt est élogieux. "Jan Vertonghen sait lui-même qu'il est allé trop loin à Genk, mais malgré ce dérapage, le recordman international reste surtout un exemple formidable pour les jeunes footballeurs et la fierté du football belge. Sur et en dehors du terrain, un homme de caractère.'"