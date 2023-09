Un absent parmi les renforts du RSC Anderlecht ce week-end

Anderlecht sera privé d'une de ses recrues ce dimanche, à Courtrai. Ludwig Augustinsson s'est blessé.

Sélectionné avec la Suède, Ludwig Augustinsson (29 ans) n'a pas pu honorer ses caps et n'a pas joué face à l'Estonie et l'Autriche. Le latéral gauche du Sporting d'Anderlecht s'était légèrement blessé face à Genk et avait demandé son changement.

Après la rencontre, Augustinsson nous déclarait espérer que la blessure n'était pas trop grave. Mais malheureusement pour Anderlecht, le nouveau back gauche des Mauves sera encore absent ce week-end.

C'est Brian Riemer qui l'a confirmé en conférence de presse. Comme Justin Lonwijk, Ludwig Augustinsson ne sera pas sélectionnable pour le déplacement du KV Courtrai ce dimanche. Retour, cependant, pour Louis Patris.