Bruges - Besiktas, une opposition de style

Le Club de Bruges reçoit Besiktas ce jeudi en Conference League. Les Blauw-Zwart devront signer une belle prestation dans leur jardin.

Le Club de Bruges se prépare à affronter Besiktas lors d'un match de Conference League ce jeudi soir à 21h. Le Club aborde cette compétition européenne en forme, ayant remporté 4 de ses 6 matchs en Pro League et se classant actuellement à la troisième place du classement.

L'équipe brugeoise pourra s'appuyer sur une attaque prolifique, étant la meilleure du championnat, et compte sur des joueurs en forme tels que le Brésilien Igor Thiago et les trois Danois, Olsen, Zinckernagel, et surtout la pépite Antonio Nusa.

Besiktas a du mal...

En revanche, Besiktas connaît un début de saison plus difficile en Super Lig, se classant actuellement dixième avec seulement deux victoires en quatre matchs. L'équipe turque est confrontée à un défi majeur lié à son manque de puissance offensive, illustré par le fait que le meilleur buteur de l'équipe est actuellement un défenseur, Colley Omar.

Les Blauw-Zwart devront faire être concentrés et ne pas tomber dans le piège que les Turcs vont leur tendre. Les hommes de Ronny Deila devront faire le travail au stade Jan-Breydel pour commencer l'aventure européenne de la meilleure des manières.