🎥 "Un retour au Standard ? Une question d'opportunité et de timing"

Invité de l'émission Insiders sur Eleven DAZN, Alexis De Sart, actuellement blessé, a évoqué son avenir. Un retour au Standard ou un passage en MLS, ce ne serait pas pour lui déplaire.

Comme son frère Julien, Alexis De Sart (26 ans) a été formé au Standard de Liège, où il a fait ses débuts professionnels. Parti ensuite à Saint-Trond, le médian a lancé sa carrière ailleurs qu'à Sclessin, et s'épanouit désormais au RWDM.

Il reste cependant très attaché au Standard, comme il l'a expliqué dans l'émission Insiders de Eleven DAZN. "Tout est toujours possible en foot, c'est une question d'opportunités, de moments, de timing. J'ai passé de longues années en jeunes et en tribunes, j'ai vécu des bons moments, les titres, la Ligue Europa, la Champions League. J'ai pas mal d'amis à Liège, ce serait pas mal pour eux", déclare De Sart.

Mais le médian du RWDM ne se sent pas forcément de quitter le Stade Machtens tout de suite. "Je me sens bien au RWDM. Après, c'est vrai que j'ai 26 ans, bientôt 27, je n'ai jamais goûté à l'étranger et c'est quelque chose que j'aimerais découvrir", ajoute Alexis De Sart. "Un championnat comme la MLS, ça pourrait m'attirer".