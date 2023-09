Un club du groupe 777 Partners bientôt interdit de transferts

Les propriétaires du Standard, 777 Partners, ne font pas l'unanimité dans tous leurs clubs. L'un des clubs de la "galaxie" 777 pourrait ainsi être privé de transferts.

Récemment devenue propriétaire d'Everton, la société américaine 777 Partners compte également dans son "portefeuille" le Standard de Liège, le Genoa, le Hertha Berlin, Vasco da Gama au Brésil ou encore Melbourne Victory en Australie.

Un réseau dense et varié, et naturellement difficile à gérer. Ainsi, selon le média brésilien Globo, 777 Partners serait au centre de soucis financiers concernant le club de Vasco Da Gama, et le club de Rio de Janeiro pourrait être prochainement interdit de transférer.

La cause : les plaintes de plusieurs clubs dans le cadre de transferts vers Vasco Da Gama, qui devrait 1.850.000 € au Nacional de Montevideo (Uruguay) et 1.400.000 euros à Tucuman (Argentine). La FIFA, selon Globo, devrait trancher en faveur des plaignants.