Le Standard et Sclessin ont transformé Carl Hoefkens

L'entraîneur du Standard a changé de comportement entre sa période brugeoise et sa nouvelle vie liégeoise.

Un Sclessin en ébullition a crié à s'en casser la voix après le but victorieux d'Isaac Price contre le Club Brugge (2-1). Même Carl Hoefkens a momentanément perdu son calme. L'entraîneur du Standard de Liège a couru frénétiquement le long de la ligne de touche. Les choses étaient bien différentes auparavant...

Retour en arrière d'environ un an. Hoefkens, alors en poste au Club, remporte peut-être sa plus belle victoire de sa carrière d'entraîneur en s'imposant 4-0 contre le FC Porto en Ligue des champions. Remarquablement, à chaque fois que son équipe marque, il reste impassible. Les images sont largement partagées en Belgique et à l'étranger. Dans le podcast Vier-nul, Aster Nzeyimana le qualifie de "pose". Marc Degryse est totalement d'accord avec cela. L'ancien Soulier d'Or est satisfait de voir que Hoefkens ose désormais montrer ses émotions. "Parce que cela ne donnait pas une bonne impression, ce 0-4 et ensuite cet entraîneur impassible qui se tient là comme si de rien n'était...", explique-t-il.

Degryse a trouvé que cela semblait assez artificiel cette nuit-là au Portugal. "Tu gagnes 4-0 à Porto et tu réagis de cette façon. Il a finalement réalisé que ce n'était pas la bonne réaction", conclut son analyse. En tout cas, une explosion de joie convient parfaitement aux supporters ardents du Standard.