Situation critique pour Tielemans à Aston Villa ? Son entourage répond !

Les choses semblent se compliquer tant et plus pour Youri Tielemans. Arrivé à Aston Villa cet été, le milieu de terrain ne reçoit que très peu de temps de jeu.

En septembre dernier, l'ancien de Leicester expliquait s'être déjà entretenu avec son coach, Unai Emery, au sujet de son faible temps de jeu.

Une discussion qui n'aurait pas vraiment arrangé quoi que ce soit, Tielemans ne montant qu'en fin de match lors des rencontres de Premier League. Pire encore, il joue moins : 18 minutes de jeu depuis la fin septembre.

Selon Football Insider, la situation de Tielemans à Villa aurait atteint un point critique. Le Belge se serait brouillé avec son entraîneur, Unai Emery. Il pourrait déjà quitter le club dès cet hiver. “Il n’est pas satisfait de son rôle à Villa Park. On pense qu’il souhaite partir en janvier en raison de ses relations tendues avec Emery. Les deux hommes ont eu du mal à s’entendre et Tielemans a déjà fait savoir à son entourage qu’il souhaitait partir dès que possible", explique le média.

Contacté par la Dernière Heure, l'entourage du joueur a réagi et a calmé le jeu, démentant un départ. "Son entourage nie formellement les relations tendues avec Unai Emery", écrit le journal. "Forcément, la situation n’est pas évidente. Mais le joueur reste déterminé et veut se battre pour sa place. Pour lui, ce n’est pas quelques mois difficiles qui vont remettre en question son transfert. Un départ n’est pas du tout à l’ordre du jour."

Affaire à suivre...