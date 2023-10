Amadou Onana et Everton ont bien résisté mais perdent le derby de la Mersey contre Liverpool

En infériorité numérique, les Toffees ont résisté jusqu'à la 75e minute et un penalty de Mohamed Salah. Liverpool remporte le derby de la Mersey et recolle au groupe de tête.

Avec un 15/24 lors de la première partie du championnat, Liverpool devait réagir lors du derby de la Mersey pour remonter au classement et se rapprocher du groupe de tête. Pour cela, il fallait battre l'Everton d'un certain Amadou Onana.

Un derby est toujours chaud, le derby de la Mersey l'est encore plus et c'est Everton qui va en faire les frais. Malgré un énorme retour défensif sur Dominik Szoboszlai, Ashley Young reçoit une seconde carte jaune avant même le retour aux vestiaires et est exclu.

Les choses se compliquent pour Everton, 15e de Premier League au début de la rencontre, qui doit donc tenir. Amadou Onana fait le travail, au milieu de terrain, mais ne peut pas tout filtrer.

Un quart d'heure avant le terme de cette rencontre, Liverpool obtient un penalty que Mohamed Salah transforme. Les Reds sont devant, et ne vont plus jamais quitter leur siège de futur vainqueur de la partie. En toute fin de rencontre, l'Égyptien s'offrira même un doublé pour seller le score de la rencontre.

Liverpool recolle sur le groupe de tête, Everton reste en difficulté.