"On ne va rien changer à notre façon de faire : je veux dominer, partout"

L'entraîneur du Standard sait qu'arrive peut-être la rencontre la plus difficile de ce mois d'octobre. Les Rouches se rendent à la Ghelamco Arena ce dimanche pour poursuivre leur remontée du classement.

Grand dilemme pour Carl Hoefkens à l'approche du déplacement à La Gantoise. Nathan Ngoy preste admirablement depuis le début de saison et a inscrit le but de la victoire contre Anderlecht, mais le jeune défenseur central est déjà proche d'être suspendu, tandis que Kostas Laifis fait son retour après une blessure encourue contre Eupen.

Que va choisir l'entraîneur du Standard ? Quoi qu'il en soit, les cartes jaunes de Ngoy ne semblent pas vraiment entrer en ligne de compte. "Je ne pense pas que ce soit trop. Il y a aussi des cartes jaunes pour l’équipe, avec des fautes professionnelles. Après neuf matchs, il a pris quatre cartes jaunes. C’est aussi un petit peu d’expérience, mais ça va venir."

Après trois succès de rang, c'est une nouvelle rencontre difficile qui attend les Liégeois, à la Ghelamco Arena. Voilà sept rencontres que les Rouches ne se sont plus imposés dans l'antre des Buffalos.

"J’ai lu que Gand ne réussissait pas beaucoup au Standard. Mais je n’avais pas besoin de ça pour savoir que c’était l’une des meilleures équipes du pays. C’est un déplacement très difficile, c’est le prochain pas dans notre saison. On l’a bien fait à la maison, en déplacement aussi, mais c’est maintenant différent. On va avoir besoin de toutes nos qualités."

"On ne l’aborde pas de manière différente qu’un match à Sclessin. Je veux être dominant, n’importe où. Ce sera difficile à Gand, mais ça reste notre objectif. C’est clair qu’on ne va rien changer à notre façon de faire. Cette période de la saison est faite pour apprendre. Je demande la même habitude et la même envie à mes joueurs."

Contre Hein Vanhaezebrouck, plusieurs types de rencontres sont possibles. L'entraîneur de La Gantoise sortira-t-il un lapin de son chapeau ? En attendant, Carl Hoefkens s'attend à un match ouvert et agréable.

"C’est possible d’avoir un combat tactique. Mais ce sont les joueurs qui doivent savoir ce qu’ils doivent faire. Je crois beaucoup à la manière avec laquelle on joue pour le moment. On doit encore améliorer quelques points, mais c’est un match de football et je pense que ça peut être un match très ouvert" a conclu l'entraîneur du Standard en conférence de presse.