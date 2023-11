🎥 Du mieux pour ce Diable Rouge, à nouveau décisif

Lukebakio avait commencé sa saison en trombe : 2 buts lors de ses 3 premiers matchs de championnat. Le Diable Rouge avait ensuite baissé en régime, se montrant muet en Liga et en Ligue des Champions depuis fin septembre.

Une baisse de forme qui peut s'expliquer par les complications rencontrées suite à la grossesse de sa femme et ses trajets en Belgique - comme l'avait expliqué le directeur sportif du FC Séville, Vitor Orta.

Ce dimanche, lors du derby de Séville face au Bétis, Lukebakio s'est montré décisif. Il a délivré un assist pour Ivan Rakitic à la 79e, permettant à son équipe d'égaliser - sur un but magnifique. Le score final a été de 1-1.

What a goal by Ivan Rakitić in the Derby against Real Betis yesterday. His long shots were/are always a treat. 🚀pic.twitter.com/9GL4aSHZ3C