🎥 Youri Tielemans décisif avec Aston Villa

Le Diable Rouge, qui a débuté sur le banc, a donné la victoire à son équipe grùce à une passe décisive dont il a le secret.

Youri Tielemans semble vraiment s'épanouir à Aston Villa et gagne de plus en plus de temps de jeu au sein du club. Contre Tottenham, il est entré en jeu et a également remercié par une passe décisive.

À la soixantième minute, sur un score de 1-1, le Diable Rouge a joué un rôle important en servant son coéquipier Ollie Watkins. L'Anglais n'a pas hésité et a porté le score à 1-2. Il s'agissait seulement de la deuxième passe décisive de la saison pour Tielemans.