Comment Brian Riemer peut passer un palier avec Anderlecht dans ce mois de décembre

Après Westerlo, Anderlecht jouera cinq autres matches face à des cadors du championnat en décembre. Pour Brian Riemer, c'est l'occasion d'étoffer un peu son CV face aux grandes écuries.

Brian Riemer est à la tête d'Anderlecht depuis près d'un an et, après une première moitié de saison en demi-teinte, on lui a donné les moyens de ramener les Mauve et Blanc au sommet de la Pro League. Mais au cours de cette année sous la houlette du Danois, Anderlecht n'a réussi à gagner qu'un seul match contre l'une des équipes du G7 : contre l'Antwerp.

Lors des 11 autres rencontres, les Anderlechtois ont perdu ou fait match nul - contre le Club de Bruges, l'Antwerp, Genk, Gand, l'Union et le Standard. Le bilan de ces matches est de 9 sur 36. C'est évidemment trop peu si l'on a des ambitions de titre et que l'on ne jouera bientôt plus que contre de telles équipes en play-offs 1.

En décembre, cependant, Riemer peut améliorer cette statistique, car avec deux fois de suite le Standard, l'Antwerp, Genk (et le Cercle de Bruges), il n'y a que des matches de haut niveau au programme après Westerlo.