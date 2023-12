En éliminant le Standard, Anderlecht a "passé un cap"

Mario Stroeykens a été le premier buteur d'une soirée réussie au Lotto Park. Anderlecht voulait un autre résultat après le premier Clasico en championnat.

Auteur du premier but, Mario Stroeykens a délivré le Sporting d'Anderlecht et surtout débloqué la situation dans un Clasico jusque-là bien maîtrisé par les deux équipes.

"C'est toujours spécial pour moi, d'aider l'équipe et de marquer dans ce genre de rencontre. On a abordé le match, comme toujours, avec beaucoup de maturité et de sérénité. On n'a pas été bête : on sait que c'est la Coupe et que ça se joue sur un match", a confié l'un des deux buteurs de la soirée au Lotto Park.

Anderlecht voulait montrer un autre visage

Un sentiment de revanche du côté d'Anderlecht après la défaite à Liège plus tôt dans la saison en championnat ? "Oui, on a surtout voulu montrer que ce n'était pas mérité le résultat qu'on avait obtenu là-bas", a ajouté Stroeykens.

Enfin, il a également évoqué les ambitions d'Anderlecht après la qualification en quart : "Comme toutes les compétitions, on joue pour la gagner. On a passé un cap et on est sur le bon chemin".