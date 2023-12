📷 Grande nouvelle pour Roméo Lavia à Chelsea !

Est-ce enfin la fin du tunnel pour Roméo Lavia ? Le jeune Diable Rouge n'a plus joué en match officiel depuis près de 7 mois et le 28/05/2023, son dernier match avec Southampton.

En raison d'une blessure aux ischios qu'il ne parvient pas à soigner, le médian défensif n'a pas encore fait ses grands débuts avec Chelsea, alors que les Blues sont englués à la 12e place en Premier League.

Si son retour sur les pelouses anglaises n'est pas encore pour tout de suite, Roméo Lavia tient enfin une grande nouvelle. Il est de retour à l'entraînement collectif avec les Londoniens. Un grand pas en avant vers son retour sur les terrains.

Roméo Lavia, Christopher Nkunku et Malo Gusto étaient présent à l’entraînement collectif !



A noter également les apparitions de Josh Acheampong et Frankie Runham, deux joueurs de l’académie.



Acheampong est un arrière droit très prometteur et Runham est un milieu de terrain. pic.twitter.com/hDxWQWUjJA