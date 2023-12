🎥 La fête pour Vincent Kompany et Thomas Kaminski, la grimace pour Amadou Onana et Timothy Castagne

La 18e journĂ©e de Premier League se poursuivait ce samedi. Burnley et Vincent Kompany se sont imposĂ©s Ă Fulham, tout comme Thomas Kaminski et Luton contre Newcastle. Pas la mĂȘme veille de rĂ©veillon pour Amadou Onana, battu Ă Tottenham.

Burnley entrevoit la sortie de la zone rouge après son succès sur la pelouse de Fulham (0-2), ce samedi. Les buts des Clarets ont été inscrits par Wilson Odobert et l'ancien Genkois, Sander Berge. Pas de Belge dans le onze de base, mais une montée de Mike Trésor en seconde période (46e).

Hannes Delcroix est entré à l'aube du temps additionnel, en remplacement de... Mike Trésor. Timothy Castagne a disputé l'intégralité de la rencontre avec les Cottagers.

Burnley prend deux buts d'avance ! đŸ’Ș



C'est sur une autre frappe lointaine, de Sander Berge, que les Clarets marquent leur deuxième but du jour ! 🎯#PL #PremierLeague #FULBUR pic.twitter.com/0W2wXcBjl0 — VOOsport (@VOOsport) December 23, 2023

Luton Town a créé la sensation de l'après-midi en s'imposant, à domicile, contre le septième du championnat, Newcastle (1-0). Les promus gardent leur rang de barragiste, juste devant Burnley. Une veille de réveillon agréable pour Thomas Kaminski, qui a pu garder ses cages inviolées.

Nottingham Forest, avec Orel Mangala et Divock Origi au départ de la rencontre, a partagé l'enjeu contre Bournemouth (2-2). L'ancien joueur de Liverpool a été victime de l'exclusion de Willy Boly dès la 23e minute, et a été remplacé pour raison tactique quelques instants plus tard. Quant au milieu de terrain, il est sorti en tout début de seconde période.

Enfin, Amadou Onana et Everton se sont inclinés sur la pelouse de Tottenham (2-1). Averti en première période, il a quitté ses partenaires à dix minutes du terme.