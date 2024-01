Vincent Kompany s'apprête à vivre un départ à Burnley

Manuel Benson est en quête d'un transfert depuis un certain temps. Leeds United s'intéressait à lui et voulait le recruter. Mais Benson devrait finalement signer chez un concurrent de Leeds.

Selon les informations de Sacha Tavolieri, des négociations seraient en cours avec Southampton. Un accord serait très proche. Benson serait favorable quant à signer chez les Saints.

Ce serait donc un retour en Championship pour l'ancien de l'Antwerp, qui avait brillé dans cette compétition l'année passée et avait été l'un des grands artisans de la montée de Burnley en Premier League.

Manuel Benson CLOSER THAN EVER to… #SouthamptonFC !

#BurnleyFC back in concrete talks with #SaintsFC officials since these ultimate days and are NOW CLOSE TO AN AGREEMENT !

It's a paid loan with an option to buy.

