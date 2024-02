Le président du PSG lâche une énorme bombe : "On a gâché des années, maintenant c'est fini"

Nasser Al-Khelaifi a profité du Congrès de l'UEFA qui se tenait à Paris pour donner son avis sur la question du stade. Le président du PSG a été très clair.

Ce n'est pas nouveau : le dossier du Parc des Princes est un sujet de querelles depuis plusieurs mois entre le Paris Saint-Germain et la ville de Paris. En effet, le club voulait acheter le stade afin de pouvoir le rénover en augmentant notamment le nombre de sièges présents dans les gradins.

En marge du Congrès de l'UEFA, le président du club parisien, Nasser Al-Khelaifi, a tenu à faire une annonce très clair et n'a pas hésité à utiliser des mots forts : "C’est trop facile de dire maintenant que le stade n’est plus à vendre. On sait ce que l’on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc".

Le PSG au Parc des Princes, "c'est fini"

Dans la suite de son allocution, le président du PSG a ajouté : "C’est fini maintenant, on veut bouger du Parc".

Reste à savoir s'il s'agit d'une tentative de bluff de la part de Nasser Al-Khelaifi pour faire bouger le dossier ou si le club le plus important du pays va réellement bouger de Boulogne-Billancourt.