Le Standard va recaser Cihan Canak lors de son retour de blessure

L'international espoir turc est actuellement blessé après avoir été victime d'une entorse du genou. Le Standard a déjà pensé à son retour.

La mauvaise nouvelle est tombée il y a quelques jours : Cihan Canak va manquer plusieurs semaines de compétition après avoir été victime d'une terrible entorse au genou à l'entraînement.

Mais même si la phase classique pourrait être terminée pour lui, le Standard a déjà pensé à son retour et veut anticiper au mieux les prochaines semaines.

Canak avec le SL16

Ainsi, selon la Dernière Heure, Canak devrait être intégré au SL16 puisque les Rouches disposent encore de deux places à attribuer. En effet, le règlement stipule que 30 joueurs peuvent être enregistrés et il y en a 28 à l'heure actuelle. Le quotidien ajoute que la dernière place pourrait être donnée à Faroukou Cissé, un jeune défenseur central du Genoa.

Avec une absence entre six et huit semaines, Cihan Canak devrait donc manquer la fin de saison régulière avec le Standard et devra se contenter des Playoffs. Reste à savoir s'il jouera les Playoffs 2 ou... 3 compte tenu de la forme récente du club qui n'a toujours pas gagné en 2024 sous Ivan Leko.

Dans les prochaines semaines, les Rouches affronteront OHL (samedi à domicile), Westerlo (extérieur), l'Union (extérieur), La Gantoise (domicile), Genk (extérieur) et enfin Eupen (domicile).

Standard

30/07/2023 19:15 STVV - Standard 1-0 04/08/2023 20:45 Standard - Union SG 0-1 13/08/2023 18:30 Charleroi - Standard 1-1 19/08/2023 16:00 Standard - Cercle de Bruges 0-1 26/08/2023 20:45 KV Courtrai - Standard 1-1 02/09/2023 20:45 Standard - RWDM 1-1 17/09/2023 13:30 Eupen - Standard 1-3 22/09/2023 20:45 Standard - Westerlo 0-0 30/09/2023 18:15 OH Louvain - Standard 1-2 08/10/2023 13:30 Standard - FC Bruges 2-1 22/10/2023 18:30 Standard - Anderlecht 3-2 29/10/2023 18:30 La Gantoise - Standard 3-1 05/11/2023 16:00 Standard - KV Malines 1-1 11/11/2023 16:00 Antwerp - Standard 6-0 25/11/2023 20:45 Standard - KRC Genk 1-0 03/12/2023 18:30 FC Bruges - Standard 2-0 10/12/2023 18:30 Anderlecht - Standard 2-2 16/12/2023 20:45 Standard - Charleroi 0-0 20/12/2023 20:45 KV Malines - Standard 3-0 27/12/2023 18:30 Standard - STVV 1-1 20/01/2024 18:15 Standard - KV Courtrai 0-1 26/01/2024 20:45 Cercle de Bruges - Standard 1-1 31/01/2024 21:00 Standard - Antwerp 0-1 03/02/2024 16:00 RWDM - Standard 2-2 10/02/2024 16:00 Standard - OH Louvain - 16/02/2024 20:45 Westerlo - Standard - 25/02/2024 18:30 Union SG - Standard - 02/03/2024 20:45 Standard - La Gantoise - 10/03/2024 13:30 KRC Genk - Standard - 17/03/2024 18:30 Standard - Eupen -

OH Louvain

