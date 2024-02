🎥 Thomas Meunier offre un assist à un ancien joueur d'Anderlecht

A peine arrivé en Turquie, Thomas Meunier met tout le monde d'accord en l'espace d'une semaine. Le Diable Rouge s'est montré une nouvelle fois décisif.

Thomas Meunier a trouvé une porte de sortie après avoir été longtemps bloqué du côté du Borussia Dortmund. En toute fin de mercato, il a signé avec Trabzonspor en Turquie et espère se relancer au plus vite afin de figurer parmi les joueurs de Domenico Tedesco qui iront à l'Euro 2024 l'été prochain.

Quelques jours après avoir été décisif pour son équipe avec une passe décisive, le Diable Rouge a récidivé en championnat ! Trabzonspor était opposé à Hatayspor lors de la 25e journée de Süper Lig et s'est imposé sur le score de 2-0.

Meunier à l'assist pour un ancien d'Anderlecht

Meunier a délivré l'assist sur le premier but de son équipe marqué par l'ancien Anderlechtois Mahmoud "Trézéguet" Hassan (il a été joueur du RSCA entre 2015 et 2017).

Cela fait donc deux matchs au compteur pour l'ancien joueur de Dortmund et deux passes décisives qui offrent quatre points sur six à son équipe, actuellement troisième du championnat et qui se bat pour une place en Europe.