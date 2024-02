Anderlecht, parfois inquiétant, mais toujours efficace : "L'arbitrage nous a aussi coûté quelques points"

Après cinq saisons au Club de Bruges, Mats Rits a rejoint l'ennemi : le Sporting d'Anderlecht. Avant les retrouvailles avec le Jan Breydel, le milieu de terrain évoque le jeu des Mauves, parfois critiqué.

Ces dernières semaines et ces derniers mois, le jeu du Sporting d'Anderlecht a parfois été critiqué. Analystes et supporters ne sont pas toujours rassurés, mais Mats Rits ne s'en inquiète pas. "Nous sommes incroyablement efficaces. Cela s'applique aussi à l'Union, ils n'ont parfois aucune occasion, puis marquent sur corner" a-t-il déclaré à la RTBF, lors de son passage "Sur le grill".

Rits voit beaucoup de qualités dans l'effectif anderlechtois, et plus particulièrement dans le compartiment offensif. Les joueurs sont en confiance et marquent facilement, mais les critiques persistent.

"C'est vrai que dans certains matchs, on recule après avoir marqué. Ce sont aussi les circonstances et l'adversaire qui nous obligent de temps en temps à dégager le ballon et défendre. Toutefois, nous avons aussi les qualités pour faire le jeu."

L'arbitrage a coûté des points à Anderlecht, selon Mats Rits

Le joueur de 30 ans constate également une autre raison qui peut expliquer certains problèmes d'Anderlecht. "Nous sommes l'équipe à qui les arbitres ont refusé le plus de penaltys. L'arbitrage nous a aussi coûté quelques points. Oui, on est efficaces. Mais nous jouons aussi très bien. Notre deuxième place est clairement méritée."

En championnat, le Sporting n'a plus perdu depuis le revers concédé au Standard, fin octobre, alors que les hommes de Brian Riemer tenaient un avantage de deux buts au repos. "Cela fait 15 matchs sans défaite" conclut subtilement Mats Rits.