Vincent Kompany reçoit un soutien inattendu : "Il se débrouille bien vu l'équipe dont il dispose"

Vincent Kompany est en train de signer une saison catastrophique avec Burnley et semble se diriger vers la relégation en Championship de façon assez inéluctable.

Alors qu'il avait réussi à s'affirmer dans cette deuxième division anglaise, l'ancien Diable Rouge a vraiment beaucoup de problèmes en Premier League et affiche un bilan de trois victoires en 27 rencontres cette saison.

Et si les critiques affluent de tous les côtés, il n'a pas que des détracteurs. Preuve en est avec la dernière intervention de David Moyes. L'entraîneur de West Ham, qui reçoit Burnley ce dimanche, a apporté son soutien à son homologue.

Selon Moyes, Kompany est conscient du niveau de la Premier League : "Il n'a peut-être pas les joueurs que d'autres clubs ont, mais il se débrouille bien avec le matériel dont il dispose".

Le T1 des Hammers est même formel : "Vinnie a fait un excellent travail avec Burnley l'année dernière. Il a montré ce dont il était capable en tant qu'entraîneur".

"I think he's done a really good job with what he's got" 🗣️



David Moyes compliments Vincent Kompany's work ethic within the Premier League 🙌 pic.twitter.com/EePg9w7ZoB