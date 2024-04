Adriano Bertaccini buteur contre le Standard, un sacré symbole : "Je voulais dire au revoir au RFC Liège"

Adriano Bertaccini qui marque son tout premier but en D1A contre le Standard, voilà un sacré symbole. L'ancien buteur du RFC Liège continue de prendre du galon en Jupiler Pro League, en attendant la saison prochaine.

C'est un sacré symbole auquel nous avons eu droit, ce vendredi soir au Stayen. L'ancien buteur du RFC Liège, Adriano Bertaccini, a amorcé la remontada de Saint-Trond contre le Standard. Au micro de la RTBF, le nouvel avant-centre de STVV a confié ses impressions sur son tout premier but en première division.

"Quand l'entraîneur m'appelle pour le changement, il me regarde dans les yeux et me dit que je vais faire la différence. Ils font le 1-3 quand je rentre, je fais 2-3 et Fatih Kaya, aussi venu du banc, fait 3-3. Dans les dix dernières minutes, c'est grâce aux changements qu'on a su faire la différence."

Adriano Bertaccini voulait son but contre le Standard

Cette rencontre était importante pour Bertaccini. Le buteur de 23 ans n'a pas oublié son passage en Sang & Marine, et voulait marquer contre les Rouches. "J'ai été fier de représenter le FC Liège, je voulais marquer ce but pour faire un au revoir. Je l'ai fait parfaitement."

Cette montée au jeu était la sixième d'Adriano Bertaccini en D1A. L'ancien international U19 le sait, son objectif personnel principal sera d'être au niveau au mois d'août, pour la reprise de la compétition. En attendant, il continue de prendre du galon en Jupiler Pro League.

"C'est pour ça qu'ils m'ont pris en janvier. L'entraîneur me prépare pour la saison prochaine, c'était clair depuis le début. Je rentre de temps en temps pour prendre mes marques et si je peux marquer quelques buts, c'est bon pour la confiance."