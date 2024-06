De quoi inspirer l'arbitrage belge ? Une innovation de taille pour le VAR à l'Euro

Le VAR a beau avoir été adopté il y a plusieurs années, il présente tout de même encore quelques problèmes de croissance. Certaines interventions restent ainsi assez chaotiques.

Au-delà de la cohérence des décisions de matchs en matchs, l'un des principaux reproches adressés au VAR est son manque de transparence. Lors d'une intervention de l'arbitrage vidéo, il est ainsi parfois difficile de connaître l'interprétation qui a conduit à prendre telle ou telle décision.

Cela devrait être amélioré à l'Euro. Lors d'une conférence de presse pour présenter le dispositif arbitral mis en place pour la compétition, le responsable de la commission des arbitres au sein de l'UEFA Roberto Rosetti a présenté une nouvelle initiative de l'UEFA.

Une communication plus instantanée de la part du VAR

Chaque phase amenant une intervention du VAR sera diffusée sur les écrans géants du stade. "Après l'assistance vidéo, l'explication technique de la décision sera diffusée au public" déclare-t-il, dans des propos relayés par Belga.

Et ce n'est pas tout : cette innovation profitera également aux commentateurs afin qu'ils puissent expliquer et débattre de la décision avec plus de clarté.

Une nouvelle avancée pour l'arbitrage vidéo : "Je pense que le VAR est un outil fantastique et que l'on ne reviendra pas en arrière" confirme d'ailleurs Roberto Rosetti.