Un joueur d'Anderlecht pourrait bien reprendre du poil de la bête à l'Euro : "Il est fantastique lorsque nous avons le ballon"

Anderlecht compte six sélectionnés à l'Euro. Sans grande surprise, quatre d'entre eux sont danois.

En signant à Anderlecht, Kasper Dolberg a retrouvé le chemin de l'équipe nationale danoise. En octobre dernier, il a été rappelé la sélection après un an d'absence.

L'attaquant de 26 ans a beau n'avoir été titulaire qu'à une reprise lors des quatre derniers matchs de préparation, il a à chaque fois reçu du temps de jeu. Le sélection Kasper Hjulmand semble satisfait de lui, comme il l'a expliqué en conférence de presse.

"Kasper est exactement là où il doit être. Personnellement, il se sent bien et vous pouvez voir qu'il est à l'aise en tant que personne et en tant que joueur" déclare-t-il, dans des propos relayés par le média Bold.

Le quatrième grand tournoi de Kasper Dolberg avec le Danemark

Il semble plus en forme que lors des dernières semaines à Anderlecht : "Lors de l'un des derniers entraînement, il a étalé toutes ses qualités. C'est un attaquant effrayant qui a tout ce qu'il faut".

Mais avec la concurrence de joueurs comme Yussuf Poulsen, Jonas Wind ou surtout Rasmus Højlund, se faire une place ne sera pas facile : "Nous avons quatre types très différents avec nous. Kasper est fantastique quand nous avons le ballon et que nous sommes proches du but adverse" conclut le sélectionneur.