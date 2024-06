Le Portugal de Roberto Martinez lance son Euro dans la douleur

Le Portugal et la Tchéquie se retrouvaient au Leipzig Stadium pour faire suite à la victoire turque contre la Géorgie en ouverture du groupe F.

Le Portugal de Roberto Martinez dominait complètement la première période sans toutefois trouver la faille, et manquant de précision ou se heurtant à un Jindrich Stanek attentif devant les tentatives de Ronaldo à la demi-heure ainsi que dans les arrêts de jeu.

Après le repos, les Portugais gardaient le rythme et le contrôle. Dalot (46e) s'offrait la première alerte avec une frappe non cadrée, avant que Ronaldo ne tente à nouveau sa chance de la tête (55e) puis sur coup-franc. Pourtant, ce sont les Tchèques qui ouvraient le score via Provod (62e) dont la frappe enroulée à l'entrée de la surface faisait mouche. Mais les troupes de Roberto Martinez réagissaient directement et parvenaient à forcer l'égalisation, poussant Hranac (69e) à la faute. Le défenseur voyait un ballon repoussé par son gardien le toucher avant de faire trembler ses propres filets.

Le Portugal restait affûté à l'image des tentatives de Bernardo Silva puis de Vitinha, mais ils se heurtaient à nouveau à Stanek. Mais alors que le rythme de la partie baissait, la rencontre restait à sens unique malgré une tentative tchèque de Soucek (82e).

Dans les derniers instants, Diogo Jota (87e) pensait délivrer les siens mais son but était annulé par la VAR pour un hors-jeu de Cristiano Ronaldo. C'est finalement Francisco Conceição dans les arrêts de jeu qui offrait la victoire au Portugal. Pour son premier but en sélection, le fils de Sergio Conceição (ex-Standard) profitait d'un mauvais dégagement de la défense tchèque pour planter le but de la victoire.

Ce fut dur mais le Portugal s'en sort bien face à des Tchèques courageux. Les troupes de Roberto Martinez croiseront la Turquie samedi.