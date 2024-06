Une légende des Diables Rouges torpille Domenico Tedesco : "Pourquoi ne pas placer les joueurs à leur meilleur poste ?!"

Face à la Slovaquie, la Belgique a livré l'une des pires prestations de l'ère Tedesco. Selon l'ancien Diable Rouge Marc Degryse, le sélectionneur est en grande partie responsable de cette débâcle.

Domenico Tedesco en a surpris plus d'un à l'heure de dévoiler sa composition. Marc Degryse a eu plusieurs remarques à ce sujet. "Commençons par le choix surprenant de Carrasco en arrière gauche", déclare-t-il dans Het Laatste Nieuws. "Essayer quelque chose de nouveau, ce n'est pas donner confiance à De Cuyper."

"Finalement, cela n'a pas beaucoup aidé. Carrasco n'a par exemple pas du tout aidé Trossard. D'accord, il a donné cette excellente passe à Lukaku en première mi-temps, mais c'est tout ce qu'il a fait. Doku avait l'air bien dans les cinq premières minutes, mais je le préfère sur l'aile gauche."

Le milieu de terrain a également déçu. "Les deux pivots (Onana et Mangala, nda) derrière De Bruyne n'étaient pas non plus une réussite. Les trois avaient excellé lors du match amical contre l'Allemagne, mais contre un adversaire plus faible comme la Slovaquie, vous n'en avez pas besoin."

"De Bruyne bénéficierait davantage de quelqu'un à côté de lui avec plus de qualités offensives. Il aura alors naturellement plus de ballons et pourra apporter plus de profondeur au jeu. Tielemans est l'homme idéal pour cela. De Bruyne semblait par moments quelque peu agacé, également parce qu'il n'avait pas toujours les bonnes solutions de passe."

Degryse plaide alors pour plus de simplicité. "Tedesco a rendu les choses plus compliquées qu'elles ne le devraient. Pourquoi tant de changements ? Pourquoi tant de passes en retrait ? Il faut simplement placer les joueurs à leur meilleur poste. Il faut rester simple : Doku à gauche, Bakayoko ou Lukebakio à droite. Et Ne pas essayer de faire jouer Castagne à cet endroit..."