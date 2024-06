De flop à 10 millions à grand danger pour les Diables : Nicolae Stanciu est loin de sa période anderlechtoise

Nicolae Stanciu a marqué le plus beau but de l'Euro jusqu'à présent, ce lundi. On le sait, le Roumain a toujours été un artiste, taillé pour Anderlecht où il n'est jamais parvenu à passer au-dessus de son prix.

Le passage de Nicolae Stanciu (31 ans) en Belgique n'a pas laissé un souvenir mémorable aux supporter du RSC Anderlecht... à part sur un plan : son prix très élevé - 10 millions d'euros. Un échec frustrant, car le Roumain avait d'évidentes qualités (on ne parle pas d'un Bubacarr Sanneh ici) mais n'a jamais réussi à les exprimer.

Stanciu n'a jamais pu s'adapter à Bruxelles, où le club lui avait attribué un appartement sur l'avenue Louise. Sa petite amie n'est arrivée que plus tard et il se laissait dépérir. Le luxe ne lui convenait pas, car il venait d'une région pauvre de Roumanie. À Cricau, son village natal, il y avait même des gens qui n'avaient pas allumé leur chauffage depuis dix ans par peur des coûts.

Un choc culturel pour Stanciu

Modeste, Nicolae Stanciu se retrouvait dans un vestiaire rempli d'Européens bruyants. Stanciu préférait s'asseoir dans un coin et restait fort seul. Sofiane Hanni, son grand rival pour le poste de numéro 10, était beaucoup plus "grande gueule", et Stanciu devenait de plus en plus silencieux au sein du groupe de joueurs.

© photonews

Pourquoi Anderlecht a-t-il donc payé autant ? Ses qualités intrinsèques étaient indéniables et ils pensaient pouvoir travailler sur son introversion. Mais rien n'était plus faux.

Le Steaua Bucarest, d'où provenait le meneur de jeu, était alors dirigé par l'extrêmement riche propriétaire Gigi Becali (dont la fortune est estimée à 3 milliards). La délégation d'Anderlecht avait alors été très impressionnée par le château où ils ont été reçus. Luxe, sécurité personnelle,... Négocier avec Becali était impossible. L'homme voulait environ 7,5 millions plus des bonus, pas un centime de moins.

L'agente de Stanciu était exigeante

Et puis, il y avait les exigences personnelles de Nicolae Stanciu. Enfin, personnelles... C'était son agent, Anamaria Prodan, qui menait les négociations. Une femme d'une grande beauté qui s'habillait en conséquence, mais qui était une négociatrice impitoyable.

Prodan menait toutes les discussions et Stanciu, lui... était simplement là. Au RSC Anderlecht, Stanciu a été accompagné par son compatriote Chipciu, ce qui lui a facilité les choses. Finalement, il a été sacré champion, a marqué 9 buts et délivré 10 passes décisives en 53 matchs, ce qui n'est pas forcément le flop le plus retentissant de ces dernières années. De quoi limiter les pertes lors de sa revente au Sparta Prague pour 3,75 millions...