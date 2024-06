📷 Un transfert à Galatasaray qui ne passerait pas : la fille de Michy Batshuayi menacée de mort !

Ce n'est pas encore officiel, mais les rumeurs d'un départ de Michy Batshuayi pour Galatasaray se font insistantes. Et les supporters de Fenerbahçe sont furieux...

La Turquie est un pays où les supporters de football peuvent parfois déraper, comme on avait pu le faire lors des émeutes lors du match entre Fenerbahçe et Trabzonspor à l'époque. La rivalité entre les clubs d'Istanbul est féroce, et la plus tendue de toutes oppose Galatasaray à Fenerbahçe.

La rumeur insistante d'une signature de Michy Batshuayi au Galatasaray, lui qui a évolué durant deux saisons au Fenerbahçe, a donc rendu fou les supporters. Au point où certains ont été jusqu'à insulter sa femme, Amely Maria, et menacer de mort sa fille.

Amely Maria a réagi via Instagram, et pointé du doigt les commentaires racistes et les menaces reçues via ses réseaux sociaux. "J'espère que votre bébé mourra le jour de son anniversaire, Batshuayi fils de p***", lit-on ainsi.

De nombreux messages racistes remplis d'emojis de singes ont également été envoyés à la compagne de Michy, qui leur a répondu : "Quand tu ne sais pas ce qui se passe dans l'ombre, ne pointe pas le doigt vers les innocents", écrit-elle.

"Honte à ceux qui menacent ma famille et souhaitent la mort de mon enfant. Quelle honte ! Racisme et menaces de mort... Dieu vous voit tous".