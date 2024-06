La Belgique est prévenue : "Nous sommes une équipe de contre... et on connaît votre défense"

À la veille d'un Belgique-Roumanie crucial, Walfoot vous livre les clefs de la rencontre. L'une d'elles, c'est le fait que comme face à l'Ukraine, les Tricolori nous laisseront la balle et que ça leur conviendra très bien.

La Belgique sera déjà dos au mur ce samedi face à la Roumanie : après la défaite d'entrée de jeu contre la Slovaquie, les Diables Rouges n'ont presque plus le choix, et devront battre des Tricolori qui surfent sur la vague d'une large victoire (3-0) contre l'Ukraine.

Pour en parler, nous avons contacté divers intervenants, dont Alexandre Lazar, journaliste franco-roumain, rédacteur pour So Foot, fondateur du média Foot Roumain sur X et Instagram, et co-auteur du livre "À l'ombre du Big Five, les nations perdues du football" paru aux éditions Amphora.

Il faudra faire attention à Dennis Man

Il a analysé pour nous les clefs du match Belgique-Roumanie, qu'il a toujours plutôt bien senti. "Avant la compétition, j'ai toujours dit qu'on pouvait faire quelque chose contre les Belges. La préparation a été catastrophique, avec ce 0-0 contre le Lichtenstein, notamment... mais c'est la Roumanie : nous sommes meilleurs contre les grosses équipes, car faire le jeu ne nous réussit pas", explique-t-il.

"Je rappelle toujours que lors de ce qu'on considère comme le plus grand match de l'histoire roumaine, contre l'Argentine, nous n'avions pas plus de possession que face à l'Ukraine (30%, nda). Nous sommes une équipe de contre, c'est dans notre ADN". Voilà déjà un point important.

"Il ne fait aucun doute que la Belgique va dominer le match, se procurera des occasions. Mais nous devrons essayer de rester compacts et frapper les Belges avec quelques contre-attaques, qui sont clairement notre point fort", nous confirme un autre spécialiste de la sélection roumaine : Emanuel Roşu, votant au Ballon d'Or pour la Roumanie et collaborateur au Guardian, à la BBC ou encore à 442.

L'homme à suivre sera donc Dennis Man (25 ans), ailier de Parme et brillant face à l'Ukraine. "Il avait déjà été excellent contre la Colombie et l'Irlande du Nord en mars. C'est un dribbleur déroutant, plus rapide avec ballon que sans, ce qui est rare. Ce n'est pas la "star" de l'équipe mais bien le facteur X", estime Alexandre Lazar.

Ratiu pourra-t-il stopper Doku ?

Et c'est un facteur X qui peut bien sûr faire mal à nos latéraux. "On sait que la défense est votre point faible. Les un-contre-un seront cruciaux. Mais dans l'autre sens, c'est tout aussi vrai", concède-t-il encore. "Doku, dont je suis vraiment fan, sera face à Andrei Rațiu qui est selon moi l'un des cadres les plus sous-cotés de cette sélection. Il a un coeur incroyable et mouille le maillot".

Le back droit du Rayo Vallecano a en effet mis Mykhaylo Mudryk sous l'éteignoir lors du premier match. "Et en Liga, il avait également été très bon face à Vinicius Jr contre le Real Madrid. Les Roumains ont tendance à mieux performer face aux grands adversaires", conclut Lazar en souriant.