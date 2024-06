La revanche et les larmes du Brugeois Roman Yaremchuk

L'Ukraine a renversé les tombeurs des Diables Rouges pour empocher trois points qui leur permettent de relancer leur Euro.

Roman Yaremchuk a joué son rôle de joker à merveille. Monté au jeu à la 67e minute, il a inscrit le but de la victoire un quart d'heure plus tard face à la Slovaquie.

Son beau but était spécial et très important pour l'équipe mais également pour le joueur qui n'a pas pu retenir ses larmes après le coup de sifflet final : "La saison a été difficile pour moi. Les blessures, les changements de club et bien d'autres choses encore. Mais je suis toujours là", a déclaré l'Ukrainien à Euro2024.com.

Prêté par Bruges à Valence cette saison, le joueur de 28 ans n'a plus vraiment d'avenir au Jan Breydel mais devra tout de même y revenir après l'Euro : "Je suis bien dans ma peau et je n'ai pas été surpris de marquer aujourd'hui parce que je travaille dur tous les jours. Je suis fier d'être ici et de jouer pour mon pays. C'est un jour spécial pour moi."

L'Ukraine jouera son match décisif face à la Belgique mercredi.