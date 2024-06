L'ancien brugeois Serhiy Serebrennikov préface Ukraine-Belgique : "Nos joueurs ne craignent pas la pression"

Pour préfacer Ukraine-Belgique, nous avons contacté un ancien international ukrainien, passé par chez nous : Serhiy Serebrennikov, aujourd'hui agent de football. Il a évolué au Club de Bruges, au Cercle de Bruges et à Charleroi, et est assez optimiste pour ce mercredi.

Serhiy Serebrennikov a disputé la majeure partie de sa carrière au sein du championnat de Belgique. Arrivé en 2002 du Dynamo Kiev, il a porté les couleurs du Club de Bruges (46 matchs), du Sporting Charleroi (13 matchs) et du Cercle de Bruges (138 matchs), avant de finir sa carrière à Roulers où il a même été entraîneur-joueur (36 matchs).

Depuis, Serebrennikov s'est reconverti en tant qu'agent, et travaille notamment à la venue des nombreux joueurs ukrainiens qui passent par notre championnat. Il connaît la Belgique par coeur, mais aussi la sélection ukrainienne, ayant porté le maillot de l'Ukraine à 12 reprises en compagnie notamment d'Andriy Shevchenko ou du sélectionneur actuel, Serhiy Rebrov. Walfoot.be a pu s'entretenir avec lui.

Serhiy, merci pour cet entretien. Cet Ukraine-Belgique sera un match spécial pour vous, vu vos liens avec la Belgique.

Chaque match est spécial pour une nation dans un Euro, dans une grande compétition. La Belgique en tant que telle est un adversaire encore plus spécial, et avec mes années passées en Belgique, ça le sera évidemment d'autant plus, oui (sourire).

À votre époque, moins d'Ukrainiens passaient par la Belgique et l'Europe. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, il y en ait tant par chez nous ? Qu'est-ce qui facilite par exemple leur adaptation ?

Les joueurs ukrainiens sont connus pour leur excellente mentalité et leur très bonne discipline. Et ça, tout entraîneur apprécie, bien sûr. Or, c'est réellement une spécificité des joueurs en provenance d'Ukraine. Maintenant, y a-t-il "beaucoup" d'Ukrainiens en Europe ? Je ne dirais pas ça, car au vu du vivier de talents, il pourrait y en avoir bien plus. Mais en effet, il y en a de plus en plus.

Et la Belgique, en particulier, a pu apprécier et apprendre au fur et à mesure des années que les joueurs ukrainiens avaient des capacités d'adaptation supérieures à la moyenne.

L'Ukraine est arrivé à l'Euro plein d'espoirs, bien sûr. Qu'est-ce qui caractérise cette sélection ?

Oui, il y a de vrais espoirs de la part de tout un pays. Nous n'avons peut-être pas montré le meilleur football durant les qualifications, mais si on regarde les noms dans l'équipe, il y a un bel équilibre entre expérience et jeunesse talentueuse. Cette sélection est l'une des plus jeunes de l'Euro, il ne faut pas l'oublier, mais cela ne nous empêche pas de placer de vrais espoirs en eux.

Si nous sommes éliminés en 8e montrant une identité et un projet clairs, ce sera déjà une réussite

Que serait un tournoi réussi pour l'Ukraine ?

C'est difficile à dire car c'est très personnel. Ainsi, à titre personnel, je dirais qu'il y a le potentiel pour faire quelque chose. Sortir du groupe est évidemment un objectif. Mais derrière, ce qui comptera sera de montrer une identité de jeu. Si nous sommes sortis en 8e, tout dépendra de la façon : si on sort sans avoir montré de projet ou d'identité de jeu, un schéma clair, du football, alors ce sera une déception.

Mais si nous montrons tout cela, alors le tournoi sera déjà réussi. Attention, c'est mon avis, pas forcément ce que le sélectionneur a déclaré.

Qu'est-ce qui différencie cette équipe de celle que vous avez connu, qui comptait des légendes comme Andriy Shevchenko, Anatoliy Tymoschu, Andriy Voronin, Serhiy Rebrov... ?

C'est difficile de comparer car il y a des talents là-dedans qui sont exceptionnels. Andriy Shevchenko est unique, c'est un Ballon d'Or, un joueur exceptionnel. Mais la grande différence est qu'aujourd'hui, la majorité des joueurs joue à l'étranger, ce qui amène une homogénéité et une expérience du top niveau. Tout le monde ou presque joue en Italie, en Espagne, en Angleterre, plus seulement les stars du groupe.

Bien sûr, cela aide que les légendes de la génération précédente, les Shevchenko, Rebrov... soient désormais aux manettes (Shevchenko est président de la fédération ukrainienne, nda) pour guider les jeunes de cette génération actuelle.

Vous avez joué avec Rebrov, le sélectionneur de l'Ukraine. Quelles sont ses spécificités ?

C'est un bosseur, il l'a toujours été. Serhiy Rebrov sait ce qu'il veut, sait ce qu'il est capable de faire et comment y parvenir. Quand on regarde sa carrière de coach, il a toujours eu des résultats. Il a été champion au Dynamo Kiev, à Ferencvaros - des clubs historiques où il faut gagner, et il l'a fait. À Al-Aïn, il a obtenu de bons résultats.

Maintenant, avec l'Ukraine, dans des circonstances bien sûr très difficiles, il a arraché cette qualification. Rebrov se définit par ses résultats, toujours.

Ce grand tournoi est le premier pour l'Ukraine depuis que la guerre a éclaté. C'est une pression énorme pour cette équipe, ou plutôt une occasion de faire honneur au maillot qui pousse les joueurs ?

Les deux, évidemment. Pour un pays comme l'Ukraine, quoi qu'il en soit, un grand tournoi est une fierté, et l'occasion d'amener de la joie aux gens. Alors dans les circonstances actuelles, c'est multiplié au centuple. Il y aura cette envie de briller pour le pays et sans aucun doute, la guerre est dans la tête de tout le monde.

Maintenant, cela amène-t-il aussi une pression ? Oui. Et il faut espérer que cette pression ne soit pas difficile à gérer pour certains jeunes, par exemple. Mais j'ai entièrement confiance en la capacité des joueurs ukrainiens à garder la tête froide malgré cette pression. Ils ne la craignent pas. La fierté est plus grande que la pression.

Et enfin, que pensez-vous de l'équipe belge ?

C'est une nouvelle génération, et c'est toujours difficile. On sait que la génération précédente avait de grands noms et une grande équipe. Il y a désormais plus de jeunes joueurs, mais ceux-ci jouent tout de même dans de grandes compétitions... et vous avez toujours De Bruyne et Lukaku.

Je dirais que la Belgique est la favorite, mais pas la grande favorite. Ce ne sera pas facile. L'Ukraine a des joueurs devant capables de faire très mal à votre défense, individuellement ou collectivement. J'espère un beau match de football entre deux équipes aux idées offensives !