OFFICIEL : l'Union annonce deux renforts

L'Union Saint-Gilloise a vécu une saison 2023-2024 riche en rebondissements. L'équipe a remporté la Coupe de Belgique et a de nouveau manqué le titre de champion de très peu.

Désormais, place au mercato. Certains joueurs, comme Cameron Puertas, Mohamed Amoura ou Koki Machida sont pressentis pour quitter le club cet été. Alexander Blessin, le coach, est également cité en Bundesliga, à Sankt Pauli.

L'Union SG s'est par ailleurs renforcée avec deux nouveaux joueurs. Le club a annoncé les arrivées de Theo Cenci et Sada Diallo ce mardi.

Ils rejoignent tous deux l'équipe U23, qui évolue en D1 ACFF (anciennement Nationale 1). Theo Cenci (22 ans) vient de remporter le titre de D1 ACFF avec La Louvière. Il est également passé par Genk, le Genoa et Deinze.

Sada Diallo (21 ans) arrive en provenance du RWDM. Evoluant également au milieu de terrain, il a joué 6 rencontres avec le RWDM cette saison.

Theo Cenci and Sada Diallo are Unionists! 🤩

🤝 They have signed for our U23s pic.twitter.com/xhCtbhRoBF