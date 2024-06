Domenico Tedesco a chanté l'hymne national... mais ne le fera plus : voici pourquoi !

Domenico Tedesco a pris les rênes de la sélection nationale l'année passée, et a appris à aimer la Belgique... ainsi que son hymne national. Il l'a cependant chanté pour la première fois contre la Slovaquie.

Dans cet Euro 2024, les Diables Rouges affrontent des pays où il est presque impensable de ne pas chanter son hymne national. Joueurs, sélectionneurs et bien sûr public : les hymnes slovaque, roumain et - ce mercredi - ukrainien sont chantés à tue-tête dans tous les stades.

Côté belge, la tradition de chanter l'hymne national côté joueurs date de Marc Wilmots, qui avait instauré cette fameuse habitude de mettre la main sur le coeur. Le public n'est pas toujours des plus vocaux, cacophonie linguistique oblige, mais à Cologne, on l'a entendu chanter comme rarement.

Mais qu'en est-il pour les sélectionneurs ? Roberto Martinez faisait parfois mine d'ânonner la Brabançonne mais ne l'a jamais vraiment chantée. Domenico Tedesco, lui, l'a chanté (probablement en allemand) face à la Slovaquie.

Tedesco chante... et perd

"Pourquoi ? Hé bien, parce que c'est une belle chanson, tout d'abord", sourit le sélectionneur quand on l'interroge à ce sujet. "Je suis là depuis plus d'un an, j'ai eu le temps de l'apprendre. Donc je me suis dit, pourquoi pas".

Malheureusement, cette belle initiative pour son premier match en grand tournoi a été suivie... de sa première défaite à la tête des Diables Rouges. "Je l'ai chantée une fois, et nous avons perdu. C'est donc décidé, je ne la chanterai plus", rigole encore Tedesco. "Les gens ont vu que je la connaissais, tant mieux. Mais je suis comme ça, nous avons perdu, donc je vais attendre un peu avant de la chanter à nouveau". Un sélectionneur superstitieux, donc !