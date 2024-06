"On a encore besoin de quelques joueurs" : Rik De Mil lève le voile sur la suite du mercato de Charleroi

Rik De Mil veut confirmer le renouveau entamé avec Charleroi. Cela passera notamment par quelques retouches du noyau lors du mercato.

Ce soir, Charleroi dispute son premier amical de présaison avec un déplacement à Mons. L'occasion pour Rik De Mil de tester plusieurs jeunes face à une belle équipe montoise, promue en D1 ACFF.

Le coach des Zèbres a effectué un état des lieux, notamment en ce qui concerne les premiers renforts du mercato. Il se réjouit par exemple de l'arrivée de Théo Defourny entre les perches.

"On voit directement que Théo a beaucoup d’expérience. Il a pris les autres gardiens sous son aile et montre qu’il est un leader. Ce n’est pas quelqu’un qui va crier tout le temps, il est calme, mais tout ce qu’il dit est correct" déclare De Mil, dans des propos relayés par SudInfo.

Une prépration pour permettre à De Mil d'imprimer sa griffe à Charleroi

Charleroi a également accueilli Mardochée Nzita (Beerschot) et Noam Mayoka-Tika(Marseille) : "Concernant Mardo, il a encore besoin d’un peu de temps pour s’adapter physiquement, mais il travaille bien. Quant à Noam, il vient de Marseille, mais c’est un vrai Carolo et il se sent déjà à la maison".

Mais le Sporting n'en restera pas là : "Avec la direction, on sait qu’on a encore besoin de quelques joueurs, notamment en défense centrale, mais on ne sait pas non plus ce qui peut encore arriver en fonction des départs et des opportunités. La direction a beaucoup travaillé pendant les vacances".