Une arrivée de Dennis Praet à Anderlecht et le départ d'un joueur précieux ?

L'ancien Mauve pourrait faire son retour au Parc Astrid durant ce mercato. Mais cela pourrait signifier la fin des négociations pour un autre élément de l'équipe.

On va s'activer durant les prochaines semaines du côté du Sporting d'Anderlecht. L'objectif est clair : avoir le meilleur effectif possible afin d'être compétitif sur tous les fronts et remporter le sacre national.

Parmi toutes les rumeurs qui circulent, l'une d'entre elles concerne Dennis Praet. Libre depuis la fin de son bail du côté de Leicester City, le Soulier d'or belge 2014 pourrait donc faire son retour au Lotto Park.

Praet ou Delaney ? Anderlecht va devoir choisir

Cependant ce dernier serait également tenter par une aventure en Italie après ses expériences à la Sampdoria et au Torino. Il veut donc rester ouvert à toutes les possibilités (LIRE ICI).

Mais, selon Het Nieuwsblad, si cette arrivée devait se concrétiser, cela pourrait entraîner le départ définitif de Thomas Delaney, actuellement prêté par Séville.

En effet, les négociations sont en cours entre le club espagnol et Anderlecht pour l'obtenir à titre définitif avec un contrat de deux ans à la clé. Mais cela coince au niveau salaire et l'arrivée d'un Dennis Praet mettrait fin à toute discussion.