Johan Bakayoko avait 15 ans en 2018 : "On aurait pu et dû gagner"

En 2018, Johan Bakayoko avait 15 ans et a, comme tous les Belges, rêvé en suivant l'épopée russe des Diables Rouges. Six ans plus tard, il a l'occasion d'aider la Belgique à prendre sa revanche.

L'été 2018 était un moment charnière dans la carrière de Johan Bakayoko : le jeune international U15 rejoignait à l'époque le RSC Anderlecht en provenance de Malines, et allait passer un an à Neerpede avant d'aller finir sa post-formation au PSV Eindhoven.

Durant cet été 2018, comme tous les Belges, il a bien sûr vibré en regardant les Diables Rouges, se rêvant en futur Eden Hazard et international A lui-même. "Évidemment que je me rappelle où j'étais durant cette demi-finale en 2018. Et comme toute la Belgique, l'élimination m'a fait très mal", reconnaît Johan Bakayoko en conférence de presse.

"Nous aurions pu et même dû gagner ce match, mais ça, c'est un autre débat", ajoute-t-il. Six ans plus tard, le voilà Diable à son tour et sur le point d'affronter la France ce lundi. "Avoir l'opportunité de rejouer un match face à la France avec cette équipe, c'est beau pour moi".

L'ailier du PSV Eindhoven aurait même pu avoir des liens directs avec la France si, il y a quelques années, il avait opté pour le Paris Saint-Germain, qui le convoitait. "Je n'ai jamais envisagé, à l'époque, de quitter le PSV", affirme-t-il à ce sujet.

"Le PSV Eindhoven était le meilleur endroit pour mon développement et ma carrière, et ça a marché pour moi. J'ai fait le bon choix", conclut Johan Bakayoko.