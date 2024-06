Officiel : le Standard présente son nouveau maillot et prolonge un partenariat

Le Standard a présenté son nouveau maillot pour la saison 2024-2025. Le club a aussi annoncé la prolongation de la collaboration avec Circus.

Le Standard se prépare pour sa saison 2024-2025. Dans cette optique, les Rouches ont présenté leur nouveau maillot.

Comme l'année dernière, le club sera équipé par la marque Adidas. Cela a été annoncé ce samedi après-midi.

Outre l'annonce du nouveau maillot domicile, le Standard a également communiqué quant à sa collaboration avec son sponsor, Circus.

"Circus, la marque phare du groupe familial belge Gaming1, et le Standard de Liège annoncent avec émotion une ultime prolongation de leur partenariat pour 3 saisons supplémentaires", explique le communiqué.

"Nous sommes ravis de confirmer cette prolongation de partenariat pour 3 saisons avec Circus qui sera également le sponsor principal sur nos maillots pour les six prochains mois. Leur soutien continu et leur engagement envers notre club et notre communauté sont indéfectibles."

"Ce partenariat représente bien plus qu'un simple accord commercial ; il s'agit d'une collaboration basée sur des valeurs partagées de passion, de solidarité et d'engagement envers le développement du sport", a réagi le CEO du Standard, Pierre Locht.