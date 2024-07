Roberto Martinez a bien cru croiser les Diables dans le hall des départs mais défiera la France en quart de finale

Le Portugal est passé par toutes les émotions face à la Slovénie. Tout s'est joué aux tirs au but.

Dans la foulée de l'élimination des Diables Rouges face à la France, l'Euro a rapidement connu une autre rencontre riche en suspense avec ce huitième de finale entre le Portugal et la Slovénie.

Les hommes de Roberto Martinez apparaissaient comme les favoris de la rencontre et prenaient d'ailleurs le début de match à leur compte. Mais en face, les Slovènes ne s'en sont pas laissés compter. C'est que l'équipe est tout de même sortie de sa poule en finissant invaincue face à la Serbie, au Danemark et face à l'Angleterre.

La Slovénie a d'ailleurs offert une belle résistance, en ne pliant pas face aux assauts portugais et en leur causant même plusieurs frayeurs. En toute fin de première mi-temps, la Seleçao a toutefois failli ouvrir le score mais le poteau en a décidé autrement sur la reprise de Joao Palhinha.

Le Portugal s'est fait très peur

En deuxième mi-temps, la Slovénie a fini par montrer des signes de fatigue. Le Portugal a accentué la pression, sans parvenir à tromper Jan Oblak, malgré un face-à-face avec Cristiano Ronaldo (87e). Les deux hommes ont à nouveau eu l'occasion de se mesurer lors des prolongations qui ont suivi.

Peu après la 100e minute, CR7 s'est emparé du ballon au moment de tirer un penalty obtenu par Diogo Jota d'un joli slalom dans la défense. Mais Oblak a encore pris le dessus en repoussant brillamment l'envoi. De quoi entamer cette dernière moitié de prolongation avec une dynamique très nette : alors que les tirs au but se profilaient, Oblak avaient la baraka tandis que Ronaldo était en larmes.

© photonews

Le Portugal était même au bord de l'élimination sur une erreur de Pepe, l'autre vétéran de la sélection. Très impressionnant pendant la rencontre, le défenseur de 41 ans s'est troué pour laisser filer Benjamin Sesko en contre un face à Diogo Costa. Là encore, c'est le dernier rempart qui a eu le dernier mot pour nous offrir la première séance de tirs au but de cet Euro.

Le gardien du FC Porto, spécialiste des tirs au but, arrivait lui aussi en pleine confiance et le prouvait en détournant le premier envoi de Jospi Ilicic. Tout un symbole, Cristiano Ronaldo s'est ensuite chargé du premier tir au but portugais, en prenant sa revanche sur Oblak malgré toute la pression sur ses épaules. Diogo Costa a ensuite continué à enfiler sa cape de héros en sortant deux autres envois, pour envoyer le Portugal en quart de finale contre la France.