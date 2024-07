🎥 Les larmes de Cristiano Ronaldo après son penalty manqué

Raté sans conséquences pour le Portugal qui se qualifie tout de même et croisera la France en quarts.

Accroché par la Slovénie, le Portugal est passé par tous les états hier soir à Francfort. Les hommes de Roberto Martinez ont dominé, mais n'ont pas trouvé la faille. Pire, ils ont évité l'élimination de peu suite à des erreurs et quelques occasions chaudes des Slovènes, que ceux-ci ne sont pas parvenus à concrétiser.

Mais le fait du match reste ce penalty à la 105e minute de jeu accordé au Portugal et raté par Cristiano Ronaldo, ou plutôt bien stoppé par Jan Oblak. Le coéquipier d'Axel Witsel et d'Arthur Vermeeren a plongé du bon côté et maintenu l'espoir de son équipe jusqu'aux tirs au but.

A la mi-temps de ces prolongations, on a pu voir un CR7 effondré en larmes, un moment de détresse partagé par sa mère en tribune. Ronaldo n'a toutefois pas raté son tir au but et n'a pas ma,nqué de s'excuser face au public. Le Portugal a finalement remporté la séance (3-0) et rejoint la France en quarts de finale.