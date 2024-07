Les premiers mots d'Ivan Leko sur l'arrivée de Marko Bulat, première recrue estivale du Standard

Marko Bulat a fait ses débuts, en match amical, sous les couleurs du Standard. Ivan Leko s'est exprimé pour la première fois sur l'arrivée de son compatriote.

Le Standard a été lourdement défait lors de sa deuxième rencontre amicale de pré-saison contre Dender. Une rencontre lors de laquelle, pour la première fois de la "saison", une recrue Rouche a fait ses débuts.

Le premier joueur officialisé en bords de Meuse cet été, Marko Bulat, a joué les quarante-cinq dernières minutes du match (disputé en 2x30 minutes + 1x 45 minutes).

Après la rencontre, Ivan Leko s'est exprimé sur les premières enjambées du Croate, placé sur l'aile gauche, qui a ensuite pris l'aile droite après la montée au jeu du jeune Yann Gboua.

"Marko est un bon joueur. Il a été champion, il était international U21, il a marqué des buts, joué des matchs européens. C'est un joueur sérieux. Ce n'est pas facile pour lui quand il voit la situation, mais elle peut changer très vite."

"On a besoin de patience, de continuer à travailler et on va grandir. Après une semaine d'entraînement, on ne peut pas attendre grand-chose, mais on peut voir comme il se déplace, comme il joue. C'est un joueur très sérieux."