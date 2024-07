Un oubli des grands clubs belges ? L'une des sensations de la saison est en route... pour la Grèce !

Aboubakary Koita ne restera pas dans notre championnat. La sensation de la saison du côté de Saint-Trond est sur le point de rejoindre... l'AEK Athènes, en Grèce.

Plusieurs bonnes surprises ont émané de l'équipe de Saint-Trond, la saison dernière. L'une d'entre elles se nomme Aboubakary Koita.

Auteur de quinze buts et trois passes décisives, l'attaquant mauritanien avait inscrit plusieurs superbes frappes de loin et s'était notamment attiré le respect de tous les cadors du championnat.

Alors que l'on savait déjà depuis un certain temps qu'il allait quitter le Stayen, on espérait encore qu'Aboubakary Koita allait atterrir chez un membre de la lutte pour le titre en Pro League, afin que nous puissions toujours admirer ses qualités et sa spontanéité.

Aboubakary Koita va rejoindre la Grèce et l'AEK Athènes

Toutefois, c'est bien... en Grèce que l'attaquant de 25 ans devrait poser ses valises dans les prochains jours. En effet, le journal limbourgeois Het Belang van Limburg nous apprend que Koita serait très proche de s'engager avec l'AEK Athènes.

S'il n'avait jamais vraiment explosé lors de ses passages à La Gantoise, Courtrai et Waasland-Beveren, Aboubakary Koita profite donc de sa magnifique saison afin de signer dans le premier club non-belge de sa carrière, qui a terminé à la deuxième place du championnat la saison dernière et qui commencera son aventure européenne au deuxième tour préliminaire de la Conference League.