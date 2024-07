Anderlecht rate le coche pour un jeune talent néerlandais de premier plan, préférant un club qualifié en Ligue des Champions

La semaine dernière, de nombreuses rumeurs circulaient sur l'intérêt d'Anderlecht pour Gabriel Misehouy, un grand talent de l'Ajax. Cependant, le milieu offensif de 19 ans (dans une semaine) a fait son choix, et ne viendra pas en Belgique.

Gabriel Misehouy poursuit sa carrière à Gérone, comme l'annonce Fabrizio Romano. Le jeune talent, qui a récemment quitté l'Ajax, a conclu un accord verbal avec le club espagnol et signera un contrat de cinq ans en Catalogne la semaine prochaine.

Misehouy a connu une saison tumultueuse à l'Ajax, où il a été écarté des entraînements et n'a plus été autorisé à jouer pour le Jong Ajax. Il a refusé de prolonger son contrat arrivant à échéance en raison du manque de perspectives.

En plus de Gérone, Lille s'est également montré intéressé, mais Misehouy a choisi de construire son avenir en Espagne, où il participera à la Ligue des Champions la saison prochaine. Anderlecht avait aussi été lié à lui, mais cela ne s'est jamais concrétisé.

Fin du mois dernier, le jour de l'expiration de son contrat, Misehouy a fait ses adieux à l'Ajax sur les réseaux sociaux. "Bonjour aux fans de l'Ajax. Après douze ans, je quitte le club. C'était une décision difficile à prendre, mais les décisions difficiles font partie de la vie."

"Je tiens à remercier tous les entraîneurs, joueurs et membres du personnel qui ont joué un rôle important dans mon développement en tant que joueur et en tant que personne. Je suis reconnaissant pour tous les beaux souvenirs que j'ai pu créer au fil des ans. Je suis arrivé ici en tant qu'enfant et je pars en tant que jeune homme."