Ca chauffe à Genk : un joueur veut forcer son départ, le club se montre intransigeant

Le KRC Genk est actuellement confronté à un joueur qui souhaite vraiment partir. Pour l'instant, les choses stagnent dans ce dossier...

Ce n'est un secret pour personne que Matias Galarza souhaite partir du KRC Genk. Il ne se sentirait pas bien en Belgique.

Il a même séché l'entraînement pour forcer un transfert. il n'aurait pas participé au stage, avec l'accord de l'entraîneur Thorsten Fink.

C'est ce que rapporte le journaliste argentin Augusto Cesar. Il indique d'ailleurs qu'à l'heure actuelle, deux options concrètes sont sur la table. Boca Juniors serait toujours dans la course.

Mais selon Cesar, le club italien d'Udinese s'est également manifesté la semaine dernière pour le joueur argentin. Le KRC Genk n'aurait pas donné suite à ces deux propositions.

Galarza est arrivé il y a deux ans au Racing Genk, qui l'avait alors recruté depuis Argentinos Juniors. Depuis, il a disputé 56 matchs en bleu et blanc, inscrivant un but et délivrant une passe décisive.