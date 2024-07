"Je n'ai pas été bon" : Kylian Mbappé prend pleinement ses responsabilités après la défaite des Bleus en demi-finale de l'Euro

Gêné par son masque en début de compétition, Kylian Mbappé n'a pas réalisé un bon Euro 2024. Le joueur du Real Madrid s'en rend compte, assume et se remet en question.

La marche était trop haute pour le célèbre animal de compagnie à quatre pattes de Didier Deschamps. Les Bleus ont été battus par la Roja, ce mardi soir, en demi-finale de l'Euro.

Un championnat d'Europe lors duquel Kylian Mbappé a déçu. Le capitaine français n'a inscrit qu'un petit but, sur penalty, contre la Pologne, et n'a pas eu l'apport escompté dans le jeu. Gêné par un masque, le nouveau joueur du Real Madrid a été un petit peu meilleur face à l'Espagne, une fois celui-ci retiré, mais est tout de même loin d'avoir livré une prestation qui restera dans les annales.

Kylian Mbappé reconnaît être passé à côté de son Euro 2024

La différence entre Kylian Mbappé et beaucoup d'autres joueurs, c'est que lui sait déjà qu'il n'a pas été à la hauteur, et le reconnaît immédiatement. En zone mixte, après la rencontre, le joueur de 25 ans s'est exprimé.

"Mon tournoi a été difficile, c'est un échec. Nous voulions devenir champions d'Europe et nous ne le sommes pas. Dans le football, soit on est bon, soit on n'est pas bon, et je n'ai pas été bon."

"J'ai aussi échoué dans cet Euro. Maintenant, je vais aller en vacances et bien me reposer, ça va me faire beaucoup de bien. Ensuite, je vais me préparer pour ma nouvelle vie. Il y a beaucoup de choses à faire." Une chose est sûre, Kylian Mbappé sera revanchard pour la reprise de la saison.